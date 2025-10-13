- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
2.41 HKD
En kötü işlem:
-4.05 HKD
Brüt kâr:
11.51 HKD (145 pips)
Brüt zarar:
-4.05 HKD (52 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.97 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
10.97 HKD (6)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
0.93 HKD
Ortalama kâr:
1.64 HKD
Ortalama zarar:
-4.05 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.05 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.05 HKD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.51 HKD
Maksimum:
4.05 HKD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
1.50% (180.60 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|119
|AUDUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.41 HKD
En kötü işlem: -4 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.97 HKD
Maksimum ardışık zarar: -4.05 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.79 × 14
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
