- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
41 (95.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.65%)
En iyi işlem:
6.37 USD
En kötü işlem:
-0.03 USD
Brüt kâr:
65.13 USD (634 049 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (548 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (53.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.55 USD (33)
Sharpe oranı:
1.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
2169.33
Alış işlemleri:
19 (44.19%)
Satış işlemleri:
24 (55.81%)
Kâr faktörü:
1302.60
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.03 USD (1)
Aylık büyüme:
35.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.03 USD)
Varlığa göre:
1.28% (2.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|42
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|632K
|XAUUSD
|1.9K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
https//:www.foxtrading-fx.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
35%
0
0
USD
USD
225
USD
USD
1
100%
43
95%
100%
1302.60
1.51
USD
USD
1%
1:200