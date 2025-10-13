SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Duck forex
Hao Chen

Duck forex

Hao Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
34 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
182.06 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 340.40 USD (32 060 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 340.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 340.40 USD (34)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (32.35%)
Satış işlemleri:
23 (67.65%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
39.42 USD
Ortalama kâr:
39.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
13.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.32% (262.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 5
AUDCAD 5
USDJPY 4
GBPJPY 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
EURJPY 3
EURAUD 2
EURCAD 2
CADJPY 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 424
AUDCAD 320
USDJPY 139
GBPJPY 90
AUDCHF 60
USDCHF 75
EURJPY 70
EURAUD 24
EURCAD 44
CADJPY 69
GBPCHF 7
NZDJPY 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 8.6K
AUDCAD 4.5K
USDJPY 3.9K
GBPJPY 2.3K
AUDCHF 1.4K
USDCHF 698
EURJPY 2.9K
EURAUD 1.8K
EURCAD 1.5K
CADJPY 2.6K
GBPCHF 276
NZDJPY 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +182.06 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 340.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

货币兑
İnceleme yok
2025.10.13 04:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Duck forex
Ayda 99 USD
13%
0
0
USD
11K
USD
1
0%
34
100%
100%
n/a
39.42
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.