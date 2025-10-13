SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TRC88Trading Pu Prime
Antonio Rendon Campos

TRC88Trading Pu Prime

Antonio Rendon Campos
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
PUPrime-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
48 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (31.43%)
En iyi işlem:
24.78 EUR
En kötü işlem:
-3.41 EUR
Brüt kâr:
92.10 EUR (455 345 pips)
Brüt zarar:
-20.63 EUR (219 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (91.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
91.75 EUR (43)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
97.73%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
67 (95.71%)
Satış işlemleri:
3 (4.29%)
Kâr faktörü:
4.46
Beklenen getiri:
1.02 EUR
Ortalama kâr:
1.92 EUR
Ortalama zarar:
-0.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-6.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.71 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
20.31 EUR (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.92% (20.31 EUR)
Varlığa göre:
0.35% (0.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40.s 36
DJ30.s 17
NAS100.s 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40.s 80
DJ30.s -2
NAS100.s 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40.s 191K
DJ30.s -7K
NAS100.s 51K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.78 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +91.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 01:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRC88Trading Pu Prime
Ayda 39 USD
53%
0
0
USD
134
EUR
1
0%
70
68%
98%
4.46
1.02
EUR
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.