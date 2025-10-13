- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
23.63 USD
En kötü işlem:
-10.79 USD
Brüt kâr:
50.72 USD (3 665 pips)
Brüt zarar:
-16.15 USD (1 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (44.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.37 USD (11)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
8.24%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
17 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.75 USD (2)
Aylık büyüme:
11.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.62 USD
Maksimum:
15.89 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.14% (15.79 USD)
Varlığa göre:
0.64% (2.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.63 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.38 × 4509
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real39
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Exness-MT5Real12
|5.91 × 54
|
Exness-MT5Real33
|6.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.10 × 164
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.46 × 48
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.83 × 1080
|
Exness-MT5Real26
|6.98 × 143
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.29 × 342
|
Exness-MT5Real31
|7.35 × 188
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TDMarkets-Primary
|8.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
Wick Correction Level Zone.
