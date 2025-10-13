- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.16 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
6.00 USD (165 pips)
Brüt zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.00 USD (3)
Sharpe oranı:
17.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
1.00 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.49% (14.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|3
|GBPNZD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|106
|GBPNZD
|59
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.16 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +6.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
