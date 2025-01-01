SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Ultimate Multy sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Rendy Mahameru Prayogie kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Ultimate Gold
Büyüme
459%
Aboneler
0
Haftalar
34
İşlemler
281
Kazanç
82%
Kâr faktörü
2.85
Maks. düşüş
19%
Ultimate Gold X
Büyüme
158%
Aboneler
0
Haftalar
11
İşlemler
106
Kazanç
87%
Kâr faktörü
6.64
Maks. düşüş
10%

Veya diğer MetaTrader 5 sinyalleri arasından seçim yapın:

MSC Gold Invest Pro
Büyüme
393%
Aboneler
20
Haftalar
122
İşlemler
1034
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 835%
Aboneler
13
Haftalar
225
İşlemler
14386
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
111%
Aboneler
13
Haftalar
50
İşlemler
500
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
343%
Aboneler
10
Haftalar
37
İşlemler
123
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 032%
Aboneler
3
Haftalar
230
İşlemler
1388
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 578%
Aboneler
128
Haftalar
86
İşlemler
1278
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.25
Maks. düşüş
32%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 271%
Aboneler
71
Haftalar
44
İşlemler
1470
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.16
Maks. düşüş
28%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
131%
Aboneler
21
Haftalar
51
İşlemler
172
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.41
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 555%
Aboneler
65
Haftalar
206
İşlemler
5465
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 889%
Aboneler
6
Haftalar
40
İşlemler
1855
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.81
Maks. düşüş
46%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.