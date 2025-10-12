SinyallerBölümler
Mohamed Ratbi

XAUVIA TRADING Ai

Mohamed Ratbi
0 inceleme
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -19%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 201
Kârla kapanan işlemler:
964 (80.26%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (19.73%)
En iyi işlem:
144.63 EUR
En kötü işlem:
-124.04 EUR
Brüt kâr:
5 093.70 EUR (912 570 pips)
Brüt zarar:
-4 046.45 EUR (582 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (142.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
263.19 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
58.95%
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
651 (54.20%)
Satış işlemleri:
550 (45.80%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.87 EUR
Ortalama kâr:
5.28 EUR
Ortalama zarar:
-17.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-418.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-418.32 EUR (8)
Aylık büyüme:
62.00%
Yıllık tahmin:
752.32%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
415.92 EUR
Maksimum:
652.92 EUR (62.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.53% (454.04 EUR)
Varlığa göre:
1.33% (30.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1154
BTCUSD 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -177
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 330K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.63 EUR
En kötü işlem: -124 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +142.26 EUR
Maksimum ardışık zarar: -418.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
İnceleme yok
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.77% of days out of the 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.