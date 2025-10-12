- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
553
Kârla kapanan işlemler:
387 (69.98%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (30.02%)
En iyi işlem:
151.06 USD
En kötü işlem:
-214.40 USD
Brüt kâr:
968.14 USD (40 124 pips)
Brüt zarar:
-675.73 USD (27 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (3.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.56 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
13.48%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
543 (98.19%)
Satış işlemleri:
10 (1.81%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-4.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-46.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.40 USD (1)
Aylık büyüme:
36.28%
Yıllık tahmin:
440.20%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
272.13 USD
Maksimum:
284.52 USD (28.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.10% (284.52 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|504
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|-41
|XAUUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-3.2K
|XAUUSD
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.06 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.31 × 118
|
CFHMarkets-Live1
|0.36 × 59
|
AxiTrader-US06-Live
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 77
|
OrtegaCapital-Server
|0.53 × 219
|
Pepperstone-Edge07
|0.54 × 26
|
AxiTrader-US07-Live
|0.56 × 75
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.57 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.58 × 84
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
MYFX-US01-Live
|0.61 × 79
|
ATCBrokers-Live 1
|0.63 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Monex-Server2
|0.66 × 47
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
21
95%
553
69%
13%
1.43
0.53
USD
USD
28%
1:200