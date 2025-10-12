SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alphamarathon
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphamarathon

0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
553
Kârla kapanan işlemler:
387 (69.98%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (30.02%)
En iyi işlem:
151.06 USD
En kötü işlem:
-214.40 USD
Brüt kâr:
968.14 USD (40 124 pips)
Brüt zarar:
-675.73 USD (27 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (3.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.56 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
13.48%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
543 (98.19%)
Satış işlemleri:
10 (1.81%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-4.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-46.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.40 USD (1)
Aylık büyüme:
36.28%
Yıllık tahmin:
440.20%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
272.13 USD
Maksimum:
284.52 USD (28.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.10% (284.52 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 504
GBPUSD 26
XAUUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 14
GBPUSD -41
XAUUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
GBPUSD -3.2K
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.06 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.31 × 118
CFHMarkets-Live1
0.36 × 59
AxiTrader-US06-Live
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 77
OrtegaCapital-Server
0.53 × 219
Pepperstone-Edge07
0.54 × 26
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 75
FXOpen-ECN Live Server
0.57 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 84
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
MYFX-US01-Live
0.61 × 79
ATCBrokers-Live 1
0.63 × 8
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Monex-Server2
0.66 × 47
181 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.07% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alphamarathon
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
659
USD
21
95%
553
69%
13%
1.43
0.53
USD
28%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.