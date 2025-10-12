- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (38.89%)
En iyi işlem:
5.67 GBP
En kötü işlem:
-5.09 GBP
Brüt kâr:
58.95 GBP (3 973 pips)
Brüt zarar:
-27.21 GBP (2 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (21.34 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
21.34 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
17.06%
Maks. mevduat yükü:
101.73%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.76 GBP
Ortalama kâr:
5.36 GBP
Ortalama zarar:
-3.89 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.17 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-10.17 GBP (2)
Aylık büyüme:
1.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.56 GBP
Maksimum:
10.17 GBP (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.40% (10.46 GBP)
Varlığa göre:
2.86% (74.24 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|4
|AUDCAD.ecn
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY.ecn
|74
|EURAUD.ecn
|-27
|AUDCAD.ecn
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY.ecn
|4K
|EURAUD.ecn
|-2.1K
|AUDCAD.ecn
|-275
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.67 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.34 GBP
Maksimum ardışık zarar: -10.17 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Maximum risk is 4.0%
Recommended Leverage is 50:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
+256774237457 for whatsapp.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
1%
0
0
USD
USD
2.6K
GBP
GBP
0
0%
18
61%
17%
2.16
1.76
GBP
GBP
3%
1:15