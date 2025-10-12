SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Bankers Club
Halil Polat

The Bankers Club

Halil Polat
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FTMO-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
40 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
22.62 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
496.37 GBP (64 410 pips)
Brüt zarar:
-0.88 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
40 (496.37 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
496.37 GBP (40)
Sharpe oranı:
1.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4129.08
Alış işlemleri:
40 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
564.06
Beklenen getiri:
12.41 GBP
Ortalama kâr:
12.41 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
4.96%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 GBP
Maksimum:
0.12 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.60% (62.36 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 639
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.62 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +496.37 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Precision trading built for FTMO. Focused on gold with disciplined risk and elite consistency.
İnceleme yok
2025.10.12 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
