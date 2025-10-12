- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
19 (59.37%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (40.63%)
En iyi işlem:
11.02 USD
En kötü işlem:
-81.38 USD
Brüt kâr:
84.55 USD (7 314 pips)
Brüt zarar:
-309.10 USD (19 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (31.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.47 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
39 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
8 (25.00%)
Satış işlemleri:
24 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-7.02 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-23.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-183.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.92 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224.55 USD
Maksimum:
256.02 USD (67.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|25
|GBPUSD_MRG
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-206
|GBPUSD_MRG
|-19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-12K
|GBPUSD_MRG
|-61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.02 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
1%
