Emmanuel Bruno Jean Ishimwe

QMK Signals

Emmanuel Bruno Jean Ishimwe
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 28
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
33 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (35.29%)
En iyi işlem:
54.16 USD
En kötü işlem:
-18.67 USD
Brüt kâr:
404.75 USD (29 566 pips)
Brüt zarar:
-144.96 USD (10 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (37.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.79 USD (8)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
32 (62.75%)
Satış işlemleri:
19 (37.25%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
5.09 USD
Ortalama kâr:
12.27 USD
Ortalama zarar:
-8.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.41 USD (4)
Aylık büyüme:
-37.58%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.93 USD
Maksimum:
46.41 USD (19.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 20
EURUSD# 18
USDCAD# 7
USDCHF# 4
AUDUSD# 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 148
EURUSD# 85
USDCAD# 7
USDCHF# 20
AUDUSD# 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 15K
EURUSD# 2.9K
USDCAD# 930
USDCHF# 83
AUDUSD# 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.16 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Daily trading Consistent performance and disciplined strategy for investors 📉📈
İnceleme yok
2025.10.12 17:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.49% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 17:11
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3.96% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
