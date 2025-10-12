- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
0.67 USD
En kötü işlem:
-5.18 USD
Brüt kâr:
1.62 USD (1 373 pips)
Brüt zarar:
-5.18 USD (2 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.95 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-0.89 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.18 USD (1)
Aylık büyüme:
-6.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.51 USD
Maksimum:
5.18 USD (9.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|USTECm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1
|USTECm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|1.1K
|USTECm
|-2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.67 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
