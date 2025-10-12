- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
20 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (42.86%)
En iyi işlem:
2.22 USD
En kötü işlem:
-40.77 USD
Brüt kâr:
33.84 USD (152 498 pips)
Brüt zarar:
-207.05 USD (424 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (20.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.65 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
81 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
10 (28.57%)
Satış işlemleri:
25 (71.43%)
Kâr faktörü:
0.16
Beklenen getiri:
-4.95 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-13.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-44.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.29 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.86 USD
Maksimum:
193.86 USD (23.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-151
|BTCUSD
|-22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-49K
|BTCUSD
|-224K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.22 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
