İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
109 (90.83%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (9.17%)
En iyi işlem:
5.38 USD
En kötü işlem:
-6.59 USD
Brüt kâr:
168.89 USD (1 688 774 pips)
Brüt zarar:
-40.17 USD (401 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (123.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.88 USD (80)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
58.74%
Maks. mevduat yükü:
22.32%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
89 (74.17%)
Satış işlemleri:
31 (25.83%)
Kâr faktörü:
4.20
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-39.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.56 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.56 USD (16.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.19% (39.56 USD)
Varlığa göre:
11.76% (34.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.38 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 80
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +123.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
