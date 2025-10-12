SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Striker
Kin Hing Szeto

Golden Striker

Kin Hing Szeto
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 457
Kârla kapanan işlemler:
1 053 (72.27%)
Zararla kapanan işlemler:
404 (27.73%)
En iyi işlem:
15.13 USD
En kötü işlem:
-89.60 USD
Brüt kâr:
1 120.35 USD (566 612 pips)
Brüt zarar:
-1 056.56 USD (109 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (56.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.80 USD (33)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1079
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
1 226 (84.15%)
Satış işlemleri:
231 (15.85%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-159.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-231.20 USD (31)
Aylık büyüme:
-16.54%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.82 USD
Maksimum:
301.58 USD (92.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.81% (194.42 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1312
NAS100 88
US30 39
JPN225 8
US2000 4
US500 2
HK50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 49
NAS100 14
US30 20
JPN225 1
US2000 0
US500 -14
HK50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
NAS100 21K
US30 22K
JPN225 1.7K
US2000 38
US500 -659
HK50 909
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.13 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +56.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.57 × 4561
VantageInternational-Live 4
3.00 × 3
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real39
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
Exness-MT5Real12
5.91 × 54
Exness-MT5Real33
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.09 × 1211
ForexTimeFXTM-Live01
6.10 × 164
RazeGlobalMarkets-Server
6.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
6.46 × 48
Exness-MT5Real26
6.98 × 143
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
7.29 × 342
Exness-MT5Real31
7.35 × 188
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TDMarkets-Primary
8.00 × 1
41 daha fazla...
Multi-strategy mix!
İnceleme yok
2025.10.12 04:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.12 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 04:31
A large drawdown may occur on the account again
