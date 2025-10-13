- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
54 (46.55%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (53.45%)
En iyi işlem:
31.38 USD
En kötü işlem:
-10.08 USD
Brüt kâr:
342.49 USD (815 296 pips)
Brüt zarar:
-271.47 USD (542 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (37.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
77 (66.38%)
Satış işlemleri:
39 (33.62%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
6.34 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-37.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.23 USD (8)
Aylık büyüme:
-4.00%
Yıllık tahmin:
-48.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.97 USD
Maksimum:
64.41 USD (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.44% (63.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|53
|BTCUSD
|32
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|116
|BTCUSD
|-9
|XAUUSD
|-36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|84K
|BTCUSD
|205K
|XAUUSD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.38 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +37.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.18 × 4298
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok