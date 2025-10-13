SinyallerBölümler
Nhat Quang Nguyen

Nguyen Nhat Quang

Nhat Quang Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Exness-MT5Real8
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
54 (46.55%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (53.45%)
En iyi işlem:
31.38 USD
En kötü işlem:
-10.08 USD
Brüt kâr:
342.49 USD (815 296 pips)
Brüt zarar:
-271.47 USD (542 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (37.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
77 (66.38%)
Satış işlemleri:
39 (33.62%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
6.34 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-37.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.23 USD (8)
Aylık büyüme:
-4.00%
Yıllık tahmin:
-48.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.97 USD
Maksimum:
64.41 USD (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.44% (63.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 53
BTCUSD 32
XAUUSD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 116
BTCUSD -9
XAUUSD -36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 84K
BTCUSD 205K
XAUUSD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.38 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +37.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.18 × 4298
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 00:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 00:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
