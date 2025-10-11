SinyallerBölümler
MUHAMMAD FIQIH FERDIAN 3

0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
63 (48.46%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (51.54%)
En iyi işlem:
16.27 USD
En kötü işlem:
-53.00 USD
Brüt kâr:
228.90 USD (208 923 pips)
Brüt zarar:
-499.69 USD (156 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (35.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
107 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
63 (48.46%)
Satış işlemleri:
67 (51.54%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-2.08 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-7.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-14.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.19 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
270.79 USD
Maksimum:
320.21 USD (214.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ORB 101
BTCUSD.ORB 15
CLUFEB.ORB 12
GBPUSD.ORB 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ORB -233
BTCUSD.ORB -3
CLUFEB.ORB -17
GBPUSD.ORB -18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ORB -1.8K
BTCUSD.ORB 56K
CLUFEB.ORB -134
GBPUSD.ORB -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.27 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.01 USD

2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 107 days
