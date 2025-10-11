- Büyüme
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
63 (48.46%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (51.54%)
En iyi işlem:
16.27 USD
En kötü işlem:
-53.00 USD
Brüt kâr:
228.90 USD (208 923 pips)
Brüt zarar:
-499.69 USD (156 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (35.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
107 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
63 (48.46%)
Satış işlemleri:
67 (51.54%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-2.08 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-7.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-14.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.19 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
270.79 USD
Maksimum:
320.21 USD (214.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|101
|BTCUSD.ORB
|15
|CLUFEB.ORB
|12
|GBPUSD.ORB
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ORB
|-233
|BTCUSD.ORB
|-3
|CLUFEB.ORB
|-17
|GBPUSD.ORB
|-18
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ORB
|-1.8K
|BTCUSD.ORB
|56K
|CLUFEB.ORB
|-134
|GBPUSD.ORB
|-1.7K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.27 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +35.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok