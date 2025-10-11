- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
31 (68.88%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (31.11%)
En iyi işlem:
58.06 EUR
En kötü işlem:
-22.26 EUR
Brüt kâr:
619.62 EUR (108 801 pips)
Brüt zarar:
-164.04 EUR (332 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (195.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
242.02 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
20 (44.44%)
Satış işlemleri:
25 (55.56%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
10.12 EUR
Ortalama kâr:
19.99 EUR
Ortalama zarar:
-11.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-148.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.12 EUR (10)
Aylık büyüme:
19.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
148.12 EUR (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|11
|NAS100
|11
|GER40
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|445
|BTCUSD
|-155
|NAS100
|221
|GER40
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-284K
|NAS100
|48K
|GER40
|1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.06 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +195.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.12 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
