Roman Bartoshiv

Cliente 1

Roman Bartoshiv
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
31 (68.88%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (31.11%)
En iyi işlem:
58.06 EUR
En kötü işlem:
-22.26 EUR
Brüt kâr:
619.62 EUR (108 801 pips)
Brüt zarar:
-164.04 EUR (332 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (195.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
242.02 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
20 (44.44%)
Satış işlemleri:
25 (55.56%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
10.12 EUR
Ortalama kâr:
19.99 EUR
Ortalama zarar:
-11.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-148.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.12 EUR (10)
Aylık büyüme:
19.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
148.12 EUR (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
BTCUSD 11
NAS100 11
GER40 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 445
BTCUSD -155
NAS100 221
GER40 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD -284K
NAS100 48K
GER40 1.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.06 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +195.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.11 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
