İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
27 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (27.03%)
En iyi işlem:
112.89 USD
En kötü işlem:
-90.40 USD
Brüt kâr:
749.97 USD (17 271 pips)
Brüt zarar:
-376.35 USD (14 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
249.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
22.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.13
Alış işlemleri:
18 (48.65%)
Satış işlemleri:
19 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
10.10 USD
Ortalama kâr:
27.78 USD
Ortalama zarar:
-37.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-41.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.40 USD (1)
Aylık büyüme:
101.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.62 USD
Maksimum:
90.40 USD (53.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
27.21% (257.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.Z
|8
|GBPNZD.Z
|8
|GBPJPY.Z
|5
|GBPUSD.Z
|3
|USDZAR.Z
|3
|USDJPY.Z
|3
|AUDUSD.Z
|2
|USDCHF.Z
|2
|USDCAD.Z
|1
|NZDUSD.Z
|1
|AUDNZD.Z
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.Z
|-112
|GBPNZD.Z
|236
|GBPJPY.Z
|164
|GBPUSD.Z
|38
|USDZAR.Z
|-39
|USDJPY.Z
|23
|AUDUSD.Z
|26
|USDCHF.Z
|87
|USDCAD.Z
|-7
|NZDUSD.Z
|-63
|AUDNZD.Z
|20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.Z
|-1.6K
|GBPNZD.Z
|2.4K
|GBPJPY.Z
|1.8K
|GBPUSD.Z
|-300
|USDZAR.Z
|-57
|USDJPY.Z
|823
|AUDUSD.Z
|262
|USDCHF.Z
|352
|USDCAD.Z
|-1K
|NZDUSD.Z
|-630
|AUDNZD.Z
|344
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.89 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The MACD, Stochastic RSI, and ATR combined trading strategy is a powerful approach often called a "triple threat" method that uses these complementary indicators to generate high-probability trading signals with controlled risk.
This strategy requires patience and discipline to only take trades when all indicator conditions align. It is known for consistent profitability with minimal risk if rules are followed strictly �
İnceleme yok