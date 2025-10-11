- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
92.35 EUR
En kötü işlem:
-107.26 EUR
Brüt kâr:
400.24 EUR (93 426 pips)
Brüt zarar:
-426.50 EUR (98 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (268.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
268.83 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.54%
Maks. mevduat yükü:
6.20%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-2.19 EUR
Ortalama kâr:
50.03 EUR
Ortalama zarar:
-106.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-318.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-318.27 EUR (3)
Aylık büyüme:
-1.58%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
220.01 EUR
Maksimum:
318.97 EUR (28.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.29% (318.79 EUR)
Varlığa göre:
7.81% (86.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-30
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.35 EUR
En kötü işlem: -107 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +268.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -318.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-2%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
91%
12
66%
98%
0.93
-2.19
EUR
EUR
19%
1:300