SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Reliable FX Trades
Chong Wai How

Reliable FX Trades

Chong Wai How
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
63.52 CHF
En kötü işlem:
-6.01 CHF
Brüt kâr:
190.93 CHF (854 pips)
Brüt zarar:
-6.04 CHF (30 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (127.81 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
127.81 CHF (3)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
30.76
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
31.61
Beklenen getiri:
23.11 CHF
Ortalama kâr:
31.82 CHF
Ortalama zarar:
-3.02 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.01 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-6.01 CHF (1)
Aylık büyüme:
8.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
6.01 CHF (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 840
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.52 CHF
En kötü işlem: -6 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +127.81 CHF
Maksimum ardışık zarar: -6.01 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.11 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 16:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol