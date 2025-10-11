- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
63.52 CHF
En kötü işlem:
-6.01 CHF
Brüt kâr:
190.93 CHF (854 pips)
Brüt zarar:
-6.04 CHF (30 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (127.81 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
127.81 CHF (3)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
30.76
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
31.61
Beklenen getiri:
23.11 CHF
Ortalama kâr:
31.82 CHF
Ortalama zarar:
-3.02 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.01 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-6.01 CHF (1)
Aylık büyüme:
8.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
6.01 CHF (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|840
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.52 CHF
En kötü işlem: -6 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +127.81 CHF
Maksimum ardışık zarar: -6.01 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
