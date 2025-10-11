- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
8.09 USD
En kötü işlem:
-5.99 USD
Brüt kâr:
23.25 USD (44 252 pips)
Brüt zarar:
-9.34 USD (920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.92 USD (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
27.44%
Maks. mevduat yükü:
7.99%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.34 USD (2)
Aylık büyüme:
13.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.34 USD (8.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.27% (9.34 USD)
Varlığa göre:
4.83% (5.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|US500
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|US500
|3
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|882
|US500
|13K
|BTCUSD
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
Welcome to my "Calm 150 Pips" Signal
Yearly target (100-200)% growth
Do not invest below $5000
Key Point:
- Low drawdown, Below 10%
- Fully automated & Scalping
- Focused on steady & sustainable growth
- Capital Protection First
💬 Feel free to message me on
WhatsApp Personal: +8801632299796
Thanks
