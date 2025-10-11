SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Calm 150 Pips
Dinesh Biswas

Calm 150 Pips

Dinesh Biswas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
8.09 USD
En kötü işlem:
-5.99 USD
Brüt kâr:
23.25 USD (44 252 pips)
Brüt zarar:
-9.34 USD (920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.92 USD (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
27.44%
Maks. mevduat yükü:
7.99%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.34 USD (2)
Aylık büyüme:
13.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.34 USD (8.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.27% (9.34 USD)
Varlığa göre:
4.83% (5.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
US500 2
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8
US500 3
BTCUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 882
US500 13K
BTCUSD 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
Welcome to my "Calm 150 Pips" Signal

Yearly target (100-200)% growth 
Do not invest below $5000

Key Point:

  • Low drawdown, Below 10%
  • Fully automated & Scalping
  • Focused on steady & sustainable growth
  • Capital Protection First


💬 Feel free to message me on 

WhatsApp Personal: +8801632299796

Thanks

İnceleme yok
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 15:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
