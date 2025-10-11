SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stacked Algo Prop FT
Gui Gen Freddy Tay

Stacked Algo Prop FT

Gui Gen Freddy Tay
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
313.49 USD
En kötü işlem:
-71.59 USD
Brüt kâr:
563.13 USD (17 982 pips)
Brüt zarar:
-78.31 USD (5 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (204.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.49 USD (1)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.77
Alış işlemleri:
1 (11.11%)
Satış işlemleri:
8 (88.89%)
Kâr faktörü:
7.19
Beklenen getiri:
53.87 USD
Ortalama kâr:
80.45 USD
Ortalama zarar:
-39.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-71.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.59 USD (1)
Aylık büyüme:
0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
71.59 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.cash 5
EURUSD 1
US500.cash 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.cash 109
EURUSD 23
US500.cash 313
GBPUSD -2
AUDUSD 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.cash 8K
EURUSD 131
US500.cash 4.6K
GBPUSD -2
AUDUSD 119
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +313.49 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +204.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.02 × 60
İnceleme yok
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
