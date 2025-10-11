- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
313.49 USD
En kötü işlem:
-71.59 USD
Brüt kâr:
563.13 USD (17 982 pips)
Brüt zarar:
-78.31 USD (5 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (204.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.49 USD (1)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.77
Alış işlemleri:
1 (11.11%)
Satış işlemleri:
8 (88.89%)
Kâr faktörü:
7.19
Beklenen getiri:
53.87 USD
Ortalama kâr:
80.45 USD
Ortalama zarar:
-39.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-71.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.59 USD (1)
Aylık büyüme:
0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
71.59 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100.cash
|5
|EURUSD
|1
|US500.cash
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100.cash
|109
|EURUSD
|23
|US500.cash
|313
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|44
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100.cash
|8K
|EURUSD
|131
|US500.cash
|4.6K
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|119
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +313.49 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +204.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
