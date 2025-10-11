- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-1.57 USD
Brüt kâr:
19.93 USD (2 655 pips)
Brüt zarar:
-2.33 USD (151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.94 USD (3)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.74%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.93
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
8.55
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.57 USD (1)
Aylık büyüme:
0.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.71 USD
Maksimum:
1.61 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|3
|.US30Cash
|1
|TSLA
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US500Cash
|16
|.US30Cash
|4
|TSLA
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US500Cash
|658
|.US30Cash
|2K
|TSLA
|-151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Vini MT5 EA - Version 2.xxx.
