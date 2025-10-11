SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vini MT5 V2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini MT5 V2

Vinicius Pereira De Oliveira
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-1.57 USD
Brüt kâr:
19.93 USD (2 655 pips)
Brüt zarar:
-2.33 USD (151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.94 USD (3)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.74%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.93
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
8.55
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.57 USD (1)
Aylık büyüme:
0.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.71 USD
Maksimum:
1.61 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 3
.US30Cash 1
TSLA 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 16
.US30Cash 4
TSLA -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 658
.US30Cash 2K
TSLA -151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
5.87 × 15
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Vini MT5 EA - Version 2.xxx.
2025.10.11 15:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
