Vinicius Pereira De Oliveira

Vini MT4 V2

Vinicius Pereira De Oliveira
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
7.35 USD
En kötü işlem:
-3.79 USD
Brüt kâr:
16.95 USD (2 300 pips)
Brüt zarar:
-3.79 USD (1 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.47
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.47
Beklenen getiri:
2.63 USD
Ortalama kâr:
4.24 USD
Ortalama zarar:
-3.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.79 USD (1)
Aylık büyüme:
0.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
3.79 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 3
.US30Cash 1
.USTECHCash 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 14
.US30Cash 3
.USTECHCash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 583
.US30Cash 1.7K
.USTECHCash -1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.35 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Vini MT4 EA - Version 2.xxx.
2025.10.11 15:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
