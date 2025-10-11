- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
7.35 USD
En kötü işlem:
-3.79 USD
Brüt kâr:
16.95 USD (2 300 pips)
Brüt zarar:
-3.79 USD (1 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (13.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.47
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.47
Beklenen getiri:
2.63 USD
Ortalama kâr:
4.24 USD
Ortalama zarar:
-3.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.79 USD (1)
Aylık büyüme:
0.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
3.79 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|3
|.US30Cash
|1
|.USTECHCash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US500Cash
|14
|.US30Cash
|3
|.USTECHCash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US500Cash
|583
|.US30Cash
|1.7K
|.USTECHCash
|-1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.35 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Vini MT4 EA - Version 2.xxx.
İnceleme yok