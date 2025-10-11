- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
7.42 USD
En kötü işlem:
-20.13 USD
Brüt kâr:
39.67 USD (39 664 pips)
Brüt zarar:
-40.22 USD (40 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.90 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.87 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.02 USD
Maksimum:
32.87 USD (24.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-561
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.42 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +31.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Rule1% Scalping.
