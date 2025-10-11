- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
15 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (42.31%)
En iyi işlem:
15.56 USD
En kötü işlem:
-4.64 USD
Brüt kâr:
60.38 USD (4 274 pips)
Brüt zarar:
-17.88 USD (590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (39.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
21 (80.77%)
Satış işlemleri:
5 (19.23%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.18 USD (4)
Aylık büyüme:
20.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.98 USD (3.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|36
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|0
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|3.6K
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|161
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.56 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +39.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hello welcome to the world of trading , i have 3 years experience in trading , lets look into Trading History , i don't want to say anything
