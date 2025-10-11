SinyallerBölümler
Hafiz Idrees Ahmad

Farazian

Hafiz Idrees Ahmad
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
15 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (42.31%)
En iyi işlem:
15.56 USD
En kötü işlem:
-4.64 USD
Brüt kâr:
60.38 USD (4 274 pips)
Brüt zarar:
-17.88 USD (590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (39.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
21 (80.77%)
Satış işlemleri:
5 (19.23%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.18 USD (4)
Aylık büyüme:
20.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.98 USD (3.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 10
GBPUSD 8
EURUSD 5
USDCAD 2
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 36
GBPUSD 0
EURUSD -1
USDCAD 0
XAUUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 3.6K
GBPUSD -11
EURUSD -11
USDCAD -6
XAUUSD 161
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
3.31 × 124
Hello welcome to the world of trading , i have 3 years experience in trading , lets look into Trading History , i don't want to say anything 
İnceleme yok
2025.10.12 12:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
