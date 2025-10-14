SinyallerBölümler
Saranyaphong Madhurawat

GoldScalping

0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 715%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
335
Kârla kapanan işlemler:
238 (71.04%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (28.96%)
En iyi işlem:
19.11 USD
En kötü işlem:
-24.34 USD
Brüt kâr:
482.75 USD (1 232 292 pips)
Brüt zarar:
-262.20 USD (205 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (81.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.64 USD (31)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
181 (54.03%)
Satış işlemleri:
154 (45.97%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.03 USD
Ortalama zarar:
-2.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.45 USD (3)
Aylık büyüme:
715.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.92 USD
Maksimum:
60.20 USD (37.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.95% (60.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 286
BTCUSDm 49
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 80
BTCUSDm 140
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 98K
BTCUSDm 929K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.11 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.12 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.11 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 11:49 2025.10.11 11:49:40  

