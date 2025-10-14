- Büyüme
İşlemler:
335
Kârla kapanan işlemler:
238 (71.04%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (28.96%)
En iyi işlem:
19.11 USD
En kötü işlem:
-24.34 USD
Brüt kâr:
482.75 USD (1 232 292 pips)
Brüt zarar:
-262.20 USD (205 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (81.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.64 USD (31)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
205
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
181 (54.03%)
Satış işlemleri:
154 (45.97%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.03 USD
Ortalama zarar:
-2.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.45 USD (3)
Aylık büyüme:
715.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.92 USD
Maksimum:
60.20 USD (37.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.95% (60.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|286
|BTCUSDm
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|80
|BTCUSDm
|140
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|98K
|BTCUSDm
|929K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
