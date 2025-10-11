SinyallerBölümler
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer Pro Risk 4

Bakytzhan Aigelov
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
9 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
En iyi işlem:
62.79 USD
En kötü işlem:
-17.53 USD
Brüt kâr:
222.34 USD (4 662 pips)
Brüt zarar:
-157.50 USD (3 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (81.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.69 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
3.09 USD
Ortalama kâr:
24.70 USD
Ortalama zarar:
-13.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.92 USD (4)
Aylık büyüme:
23.58%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 USD
Maksimum:
78.85 USD (19.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 746
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
RangeTimer Pro – Risk 4 (Aggressive Mode)

This signal is powered by RangeTimer Pro running on Risk Level 4 – aggressive configuration. https://www.mql5.com/en/market/product/147907
 Expectations: High potential returns, but also significantly larger drawdowns.
⚖️ Risk Disclaimer: This setup is designed for traders who can tolerate strong volatility and capital swings.

The strategy exploits market range dynamics with boosted lot progression. While it can achieve impressive gains, it is not suited for conservative investors.

👉 If you follow this signal, please use only the capital you are fully prepared to risk.


