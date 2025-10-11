- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
7.79 USD
En kötü işlem:
-15.24 USD
Brüt kâr:
53.65 USD (5 255 pips)
Brüt zarar:
-21.19 USD (2 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (31.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.88 USD (8)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
3.31%
Maks. mevduat yükü:
16.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
11 (64.71%)
Satış işlemleri:
6 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-10.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.24 USD (1)
Aylık büyüme:
32.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
20.23 USD (16.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.67% (20.17 USD)
Varlığa göre:
15.24% (15.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.79 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
İnceleme yok