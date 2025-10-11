- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
169 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (5.06%)
En iyi işlem:
78.45 USD
En kötü işlem:
-4.41 USD
Brüt kâr:
1 806.17 USD (246 926 pips)
Brüt zarar:
-12.04 USD (937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (306.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
516.95 USD (33)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
406.83
Alış işlemleri:
148 (83.15%)
Satış işlemleri:
30 (16.85%)
Kâr faktörü:
150.01
Beklenen getiri:
10.08 USD
Ortalama kâr:
10.69 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.41 USD (1)
Aylık büyüme:
13.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.41 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
31.73% (317.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|22
|USDCHF
|6
|BTCUSD
|4
|AUDUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|33
|USDCHF
|9
|BTCUSD
|11
|AUDUSD
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|128K
|USDJPY
|4.8K
|USDCHF
|702
|BTCUSD
|112K
|AUDUSD
|404
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.45 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +306.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
TitanFX-01
|0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
OctaFX-Real10
|0.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 21
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
OctaFX-Real8
|0.25 × 32
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
İnceleme yok