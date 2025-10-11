SinyallerBölümler
Hendra

Ja60an

Hendra
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
169 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (5.06%)
En iyi işlem:
78.45 USD
En kötü işlem:
-4.41 USD
Brüt kâr:
1 806.17 USD (246 926 pips)
Brüt zarar:
-12.04 USD (937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (306.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
516.95 USD (33)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
406.83
Alış işlemleri:
148 (83.15%)
Satış işlemleri:
30 (16.85%)
Kâr faktörü:
150.01
Beklenen getiri:
10.08 USD
Ortalama kâr:
10.69 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.41 USD (1)
Aylık büyüme:
13.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.41 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
31.73% (317.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
USDJPY 22
USDCHF 6
BTCUSD 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY 33
USDCHF 9
BTCUSD 11
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 128K
USDJPY 4.8K
USDCHF 702
BTCUSD 112K
AUDUSD 404
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.45 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +306.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 21
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 32
Axi-US06-Live
0.53 × 141
İnceleme yok
2025.10.11 10:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
