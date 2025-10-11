- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.55 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.93 USD (1 192 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.93 USD (3)
Sharpe oranı:
5.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.98 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|738
|EURUSD
|454
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.55 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.24 × 74
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.33 × 9
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
