Kirill Korneev

ICM111

Kirill Korneev
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.55 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.93 USD (1 192 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.93 USD (3)
Sharpe oranı:
5.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.98 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 738
EURUSD 454
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.55 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
1.24 × 74
Exness-MT5Real8
1.27 × 463
ICMarketsEU-MT5-5
1.33 × 9
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
İnceleme yok
2025.10.11 09:31
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.11 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 09:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
