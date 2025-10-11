- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|GBPUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|224
|GBPUSD+
|0
|EURUSD+
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|28K
|GBPUSD+
|26
|EURUSD+
|40
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Счёт создан не для высокой прибыли, а для стабильной и безопасной работы. Цель — 200–300 USD прибыли в неделю при минимальном уровне риска.
Сигнал также доступен на Bybit по подписке (комиссия 15%).
Основная задача этого счёта — демонстрация стабильной автономной системы. Полученная прибыль используется для увеличения доходности на других счетах, где применяется стратегия сложного процента (до 50% в месяц и выше).
Ключевые особенности:
-
Низкий риск и консервативный стиль торговли
-
Среднесрочная и краткосрочная активность
-
Еженедельная прибыль в пределах 200–300 USD
-
Полностью автоматизированная система