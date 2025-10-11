SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Easy200week
Vladislavs Dorodnovs

Easy200week

Vladislavs Dorodnovs
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
211 (93.77%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (6.22%)
En iyi işlem:
44.11 UST
En kötü işlem:
-251.16 UST
Brüt kâr:
710.38 UST (44 720 pips)
Brüt zarar:
-486.05 UST (16 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (191.39 UST)
Maksimum ardışık kâr:
191.39 UST (57)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
184 (81.78%)
Satış işlemleri:
41 (18.22%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.00 UST
Ortalama kâr:
3.37 UST
Ortalama zarar:
-34.72 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-266.89 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-266.89 UST (2)
Aylık büyüme:
-3.15%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.88 UST
Maksimum:
301.29 UST (61.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 223
GBPUSD+ 1
EURUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 224
GBPUSD+ 0
EURUSD+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 28K
GBPUSD+ 26
EURUSD+ 40
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.11 UST
En kötü işlem: -251 UST
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +191.39 UST
Maksimum ardışık zarar: -266.89 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Счёт создан не для высокой прибыли, а для стабильной и безопасной работы. Цель — 200–300 USD прибыли в неделю при минимальном уровне риска.

Сигнал также доступен на Bybit по подписке (комиссия 15%).
Основная задача этого счёта — демонстрация стабильной автономной системы. Полученная прибыль используется для увеличения доходности на других счетах, где применяется стратегия сложного процента (до 50% в месяц и выше).

Ключевые особенности:

  • Низкий риск и консервативный стиль торговли

  • Среднесрочная и краткосрочная активность

  • Еженедельная прибыль в пределах 200–300 USD

  • Полностью автоматизированная система


İnceleme yok
2025.10.11 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol