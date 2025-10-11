- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
32.50 USD
En kötü işlem:
-84.99 USD
Brüt kâr:
107.82 USD (31 417 pips)
Brüt zarar:
-112.74 USD (17 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (60.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
31.33%
Maks. mevduat yükü:
92.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
11.98 USD
Ortalama zarar:
-37.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.99 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.47 USD
Maksimum:
86.31 USD (7.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.45% (85.98 USD)
Varlığa göre:
13.10% (144.68 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.50 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +60.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
