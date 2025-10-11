- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
51 (94.44%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.56%)
En iyi işlem:
17.22 USD
En kötü işlem:
-6.22 USD
Brüt kâr:
135.34 USD (10 823 pips)
Brüt zarar:
-18.92 USD (1 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (73.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.38 USD (38)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
18.13
Alış işlemleri:
54 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.15
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-6.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.22 USD (1)
Aylık büyüme:
58.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
6.42 USD (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.22 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Full EA
Breakout Trend Scalper
Trading Gold
Buy Opportunity Only
Breakout Trend Scalper
Trading Gold
Buy Opportunity Only
İnceleme yok