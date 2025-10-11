SinyallerBölümler
Ulil Mustafid

Grow 79

Ulil Mustafid
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
70 896.32 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
100 616.32 IDR (6 060 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (100 616.32 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
100 616.32 IDR (2)
Sharpe oranı:
2.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
50 308.16 IDR
Ortalama kâr:
50 308.16 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.F 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.F 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.F 6.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70 896.32 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +100 616.32 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Compounding
İnceleme yok
2025.10.11 06:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.11 06:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 06:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
