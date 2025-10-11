- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
235 (92.15%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (7.84%)
En iyi işlem:
536.80 USD
En kötü işlem:
-2 160.80 USD
Brüt kâr:
15 907.92 USD (192 896 pips)
Brüt zarar:
-11 252.99 USD (79 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
160 (12 268.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 268.54 USD (160)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
204
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
241 (94.51%)
Satış işlemleri:
14 (5.49%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
18.25 USD
Ortalama kâr:
67.69 USD
Ortalama zarar:
-562.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 289.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 434.80 USD (3)
Aylık büyüme:
130.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
242.20 USD
Maksimum:
10 228.64 USD (59.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +536.80 USD
En kötü işlem: -2 161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 160
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12 268.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 289.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok