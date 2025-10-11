- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
72 (94.73%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (5.26%)
En iyi işlem:
674.70 USD
En kötü işlem:
-1.81 USD
Brüt kâr:
2 123.93 USD (277 197 pips)
Brüt zarar:
-7.24 USD (6 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (2 123.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 123.93 USD (72)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
292.36
Alış işlemleri:
75 (98.68%)
Satış işlemleri:
1 (1.32%)
Kâr faktörü:
293.36
Beklenen getiri:
27.85 USD
Ortalama kâr:
29.50 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.24 USD (4)
Aylık büyüme:
48.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.24 USD
Maksimum:
7.24 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|270K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +674.70 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 123.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
