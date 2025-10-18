- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
45 (72.58%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (27.42%)
En iyi işlem:
91.60 USD
En kötü işlem:
-76.18 USD
Brüt kâr:
703.34 USD (59 765 pips)
Brüt zarar:
-400.66 USD (30 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (139.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
264.58 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
57 (91.94%)
Satış işlemleri:
5 (8.06%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
4.88 USD
Ortalama kâr:
15.63 USD
Ortalama zarar:
-23.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-194.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.22 USD (7)
Aylık büyüme:
5.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.64 USD
Maksimum:
194.82 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|303
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +91.60 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +139.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -194.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok