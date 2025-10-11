- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
83 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (30.83%)
En iyi işlem:
107.85 USD
En kötü işlem:
-31.65 USD
Brüt kâr:
836.39 USD (19 798 pips)
Brüt zarar:
-189.87 USD (6 929 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (90.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.85 USD (1)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.51
Alış işlemleri:
115 (95.83%)
Satış işlemleri:
5 (4.17%)
Kâr faktörü:
4.41
Beklenen getiri:
5.39 USD
Ortalama kâr:
10.08 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-47.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.86 USD (2)
Aylık büyüme:
30.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.37 USD
Maksimum:
47.86 USD (3.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.85 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +90.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading XAU/USD on 30m
