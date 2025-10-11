SinyallerBölümler
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
780
Kârla kapanan işlemler:
476 (61.02%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (38.97%)
En iyi işlem:
543.89 USD
En kötü işlem:
-3 360.04 USD
Brüt kâr:
3 627.47 USD (50 389 pips)
Brüt zarar:
-3 910.11 USD (41 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (108.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.17 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
1.34%
Maks. mevduat yükü:
148.29%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
596 (76.41%)
Satış işlemleri:
184 (23.59%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-12.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-26.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 360.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-40.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
691.79 USD
Maksimum:
3 360.04 USD (117.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.52% (3 360.04 USD)
Varlığa göre:
77.27% (3 224.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN -283
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 8.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +543.89 USD
En kötü işlem: -3 360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +108.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 02:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.11 03:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.11 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
