İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15.64 USD (114 pips)
Brüt zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.64 USD (3)
Sharpe oranı:
1.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
6.99
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.28
Beklenen getiri:
5.21 USD
Ortalama kâr:
5.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.88 USD
Maksimum:
1.88 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|4
|USDCHF
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|54
|USDCHF
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.51 × 148
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.77 × 1586
|
Tickmill-Live
|0.96 × 1446
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.86 × 81
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.41 × 184
|
Exness-MT5Real8
|2.42 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.67 × 3
|
OctaFX-Real2
|3.69 × 102
|
FBS-Real
|4.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 12
