Sarawut Phumkrajang

Trend entry point

Sarawut Phumkrajang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15.64 USD (114 pips)
Brüt zarar:
-2.49 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.64 USD (3)
Sharpe oranı:
1.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
6.99
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.28
Beklenen getiri:
5.21 USD
Ortalama kâr:
5.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.88 USD
Maksimum:
1.88 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 2
USDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 4
USDCHF 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 54
USDCHF 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.51 × 148
ICMarketsSC-MT5-2
0.77 × 1586
Tickmill-Live
0.96 × 1446
TitanFX-MT5-01
1.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 81
Darwinex-Live
2.00 × 2
StriforLtd-Live
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 3
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
2.41 × 184
Exness-MT5Real8
2.42 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
2.50 × 2
Exness-MT5Real7
3.00 × 1
Exness-MT5Real
3.67 × 3
OctaFX-Real2
3.69 × 102
FBS-Real
4.50 × 6
RoboForex-ECN
5.00 × 12
15 daha fazla...
2025.10.11 03:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.11 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
