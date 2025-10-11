- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
284.78 USD
En kötü işlem:
-98.46 USD
Brüt kâr:
727.02 USD (425 707 pips)
Brüt zarar:
-387.70 USD (54 995 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (666.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
666.55 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
86.81%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
33.93 USD
Ortalama kâr:
145.40 USD
Ortalama zarar:
-77.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-293.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.68 USD (4)
Aylık büyüme:
4.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
327.23 USD
Maksimum:
327.23 USD (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.94% (327.23 USD)
Varlığa göre:
0.58% (48.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|531
|BTCUSD
|102
|USDJPY
|-146
|USTEC
|-147
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|214K
|BTCUSD
|180K
|USDJPY
|-546
|USTEC
|-23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +284.78 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +666.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.62 × 52
|
Exness-Real29
|8.22 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
|
OctaFX-Real8
|2716.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
4%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
1
100%
10
50%
87%
1.87
33.93
USD
USD
4%
1:200