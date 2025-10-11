SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FibsForexi
Joseph Safali

FibsForexi

Joseph Safali
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -29%
JustMarkets-Live
1:15
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
139 (56.96%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (43.03%)
En iyi işlem:
10.84 USD
En kötü işlem:
-13.17 USD
Brüt kâr:
361.95 USD (141 973 pips)
Brüt zarar:
-333.96 USD (13 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (40.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
246 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
70 (28.69%)
Satış işlemleri:
174 (71.31%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
2.60 USD
Ortalama zarar:
-3.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-284.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.89 USD (74)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
296.23 USD (45.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.33% (296.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.ecn 122
EURUSD.ecn 41
AUDCAD.ecn 23
NZDUSD.ecn 20
AUDUSD.ecn 18
NZDCAD.ecn 13
EURCAD.ecn 4
GBPAUD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.ecn 69
EURUSD.ecn -14
AUDCAD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
AUDUSD.ecn -22
NZDCAD.ecn -9
EURCAD.ecn 2
GBPAUD.ecn 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.ecn 4.6K
EURUSD.ecn 581
AUDCAD.ecn 229
NZDUSD.ecn 173
AUDUSD.ecn -553
NZDCAD.ecn -510
EURCAD.ecn 66
GBPAUD.ecn 49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.84 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 74
Maksimum ardışık kâr: +40.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.11 01:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:15 - 1:500
2025.10.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 246 days
2025.10.11 01:01
A large drawdown may occur on the account again
