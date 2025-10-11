- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
139 (56.96%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (43.03%)
En iyi işlem:
10.84 USD
En kötü işlem:
-13.17 USD
Brüt kâr:
361.95 USD (141 973 pips)
Brüt zarar:
-333.96 USD (13 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (40.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
246 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
70 (28.69%)
Satış işlemleri:
174 (71.31%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
2.60 USD
Ortalama zarar:
-3.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-284.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.89 USD (74)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
296.23 USD (45.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.33% (296.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ecn
|122
|EURUSD.ecn
|41
|AUDCAD.ecn
|23
|NZDUSD.ecn
|20
|AUDUSD.ecn
|18
|NZDCAD.ecn
|13
|EURCAD.ecn
|4
|GBPAUD.ecn
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.ecn
|69
|EURUSD.ecn
|-14
|AUDCAD.ecn
|2
|NZDUSD.ecn
|1
|AUDUSD.ecn
|-22
|NZDCAD.ecn
|-9
|EURCAD.ecn
|2
|GBPAUD.ecn
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.ecn
|4.6K
|EURUSD.ecn
|581
|AUDCAD.ecn
|229
|NZDUSD.ecn
|173
|AUDUSD.ecn
|-553
|NZDCAD.ecn
|-510
|EURCAD.ecn
|66
|GBPAUD.ecn
|49
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.84 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 74
Maksimum ardışık kâr: +40.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading is risky.
