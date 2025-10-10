- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
1.09 USD
En kötü işlem:
-1.35 USD
Brüt kâr:
6.27 USD (566 pips)
Brüt zarar:
-1.68 USD (150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.92 USD (10)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
3.40
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
3.73
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.35 USD (1)
Aylık büyüme:
4.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.35 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.09 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.35 USD
