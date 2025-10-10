- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
20.51 USD
En kötü işlem:
-10.16 USD
Brüt kâr:
106.93 USD (11 419 pips)
Brüt zarar:
-11.14 USD (1 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (85.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.00 USD (10)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
9.43
Alış işlemleri:
12 (80.00%)
Satış işlemleri:
3 (20.00%)
Kâr faktörü:
9.60
Beklenen getiri:
6.39 USD
Ortalama kâr:
8.23 USD
Ortalama zarar:
-5.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.16 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.16 USD
Maksimum:
10.16 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPCAD
|4
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|81
|GBPCAD
|7
|USDJPY
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.1K
|GBPCAD
|1K
|USDJPY
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.51 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +85.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 572
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
VantageFX-Live
|1.45 × 20
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 9266
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.52 × 3509
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 3462
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1921
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
Alpari-MT5
|6.19 × 57
