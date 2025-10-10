- Büyüme
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
278 (53.15%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (46.85%)
En iyi işlem:
644.98 USD
En kötü işlem:
-247.04 USD
Brüt kâr:
13 014.37 USD (54 254 pips)
Brüt zarar:
-10 904.55 USD (44 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (564.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 231.79 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
314 (60.04%)
Satış işlemleri:
209 (39.96%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
46.81 USD
Ortalama zarar:
-44.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-125.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-734.66 USD (6)
Aylık büyüme:
41.20%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.32 USD
Maksimum:
1 018.67 USD (18.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|520
|USDJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|GBPUSD+
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|2.1K
|USDJPY+
|-1
|GBPJPY+
|-2
|GBPUSD+
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|USDJPY+
|-54
|GBPJPY+
|-102
|GBPUSD+
|90
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +644.98 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +564.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
