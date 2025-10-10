- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
20 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (9.09%)
En iyi işlem:
30.00 USD
En kötü işlem:
-111.90 USD
Brüt kâr:
209.21 USD (115 005 pips)
Brüt zarar:
-213.10 USD (21 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (209.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.21 USD (20)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
93.08%
Maks. mevduat yükü:
187.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
22 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
10.46 USD
Ortalama zarar:
-106.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-213.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.10 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.89 USD
Maksimum:
213.10 USD (86.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.91% (213.10 USD)
Varlığa göre:
67.92% (97.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.00 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +209.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|4.59 × 1452
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-11%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
1
0%
22
90%
93%
0.98
-0.18
USD
USD
87%
1:500